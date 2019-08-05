Глава избиркома назвал подлинную цель ряда кандидатов в Мосгордуму

Комиссия зафиксировала более 14 тысяч недействительных подписей у 29 кандидатов.

Оппозиционные кандидаты, получившие отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму, провели своеобразную "репетицию борьбы за отмену сбора подписей" перед выборами в Госдуму в 2021 году. Об этом заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

— У этих людей не было ни цели подписи собрать, ни в гордуму попасть. Зачем им это? Ведь если их фамилии появились бы в бюллетенях, они набрали бы не больше одного процента голосов. Таков прогноз социологов. — заявил Горбунов "Российской газете". — Им эти выборы нужны лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году.

По словам главы Мосгоризбиркома, именно поэтому многие кандидаты в столичную Думу не смогли собрать нужное количество подписей, в то время как для десятков других выдвиженцев сбор не составил проблем.

Горбунов отметил, что проверка обнаружила более 14 тысяч недействительных подписей у 29 кандидатов. При этом у 22 кандидатов нашли подписи умерших москвичей. Сейчас комиссия зарегистрировала 233 выдвиженца, окончательный список будет утверждён к 20 августа.