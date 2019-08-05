В Сеть утекли данные десятков тысяч клиентов "Бинбанка"

В Сеть утекли данные 70 тысяч клиентов "Бинбанка" (в рамках санации был присоединён к "Открытию"). На днях эту базу продали "эксклюзивно в одни руки". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на компанию DeviceLock.

По её данным, утечка связана с уязвимостью, которую DeviceLock обнаружила ещё весной.

— После нашего сообщения в апреле банк закрыл уязвимость. Однако данные уже утекли. Появившаяся сейчас на чёрном рынке база как раз собрана благодаря той уязвимости, — рассказал основатель DeviceLock Ашот Оганесян.

В "Открытии" отрицают ухудшение ситуации и заявляют, что "количество результативных атак на клиентов банка "крайне незначительно", а все проблемы с базой давно решены.

При этом источник издания, близкий к правоохранительным органам, рассказал, что с начала года только в Москве выявлено около 100 пострадавших клиентов "Бинбанка", со счетов которых похитили от 3 до 100 тысяч рублей. При этом от клиентов других крупных банков поступает гораздо меньше заявлений.