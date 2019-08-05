В Крыму в шторм погибли две титулованные кикбоксерши

Территория яхт-клуба, где произошло ЧП, не предназначена для плавания и не оборудована соответствующим образом.

Действующая чемпионка мира по кикбоксингу и вице-чемпионка утонули в Крыму во время шторма, сообщают "Вести-Севастополь".

Инцидент произошёл 4 августа в акватории яхт-клуба "Юг". По предварительным данным, одна из спортсменок прыгнула в воду, несмотря на предупреждение о штормовой погоде. Её ударило волной о пирс. Вторая кикбоксерша бросилась на помощь, однако не смогла вытащить девушку из воды.

Спортсменки не сумели выбраться на берег и утонули.

Как заявили Лайфу в пресс-службе ГУ МЧС по городу Севастополю, тела обеих девушек были найдены, их подняли из воды.