После гибели половины животных в челябинском зоопарке возбудили дело

Назначена судебно-ветеринарная экспертиза, призванная установить причину гибели питомцев.

В Челябинске возбудили уголовное дело после гибели животных в контактном зоопарке "Райский уголок". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, в полицию обратилась хозяйка зверинца, обнаружившая утром 2 августа мёртвыми половину своих питомцев, среди которых были поросята, морские свинки, гуси, утки и кролик. Уголовное дело возбуждено по статье "Жестокое обращение с животными". Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы сроком на три года. Назначена судебно-ветеринарная экспертиза, которая установит причину гибели животных.

Ранее сообщалось, что владельцы зоопарка считают человека с собакой главным подозреваемым.