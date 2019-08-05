В Белоруссии аист устроил ДТП и остался ждать гаишников

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В белорусском городе Столине аист стал причиной ДТП. Об этом в своём телеграм-канале сообщила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова.

<p>Фото © Telegram/<a href="http://t-do.ru/pressmvd" target="_blank">Pressmvd</a></p>

Аист, прогуливаясь по зелёному газону вдоль проезжей части дороги, решил закончить свою прогулку и улететь восвояси. Однако в момент его взлёта мимо проезжал автомобиль Lada Priora, — говорится в сообщении.

<p>Фото © Telegram/<a href="http://t-do.ru/pressmvd" target="_blank">Pressmvd</a></p>

Пресс-секретарь добавила, что в происшествии пострадал только автомобиль: у него разбита фара. Аист в свою очередь остался на месте ДТП в ожидании ГАИ и наблюдал за оформлением процесса.

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