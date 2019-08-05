В Белоруссии аист устроил ДТП и остался ждать гаишников

В белорусском городе Столине аист стал причиной ДТП. Об этом в своём телеграм-канале сообщила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова.

— Аист, прогуливаясь по зелёному газону вдоль проезжей части дороги, решил закончить свою прогулку и улететь восвояси. Однако в момент его взлёта мимо проезжал автомобиль Lada Priora, — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь добавила, что в происшествии пострадал только автомобиль: у него разбита фара. Аист в свою очередь остался на месте ДТП в ожидании ГАИ и наблюдал за оформлением процесса.