В Нижнем Тагиле ребёнок сбежал из детского сада на игрушечной машинке

Дерзкий побег предотвратили случайные прохожие, когда юный водитель мчался по направлению к проезжей части.

Шестилетний мальчик на игрушечной машинке уехал из детского сада "Фонтанчик" в Нижнем Тагиле. Дерзкий побег произошёл ещё в пятницу, 2 августа, но известно о нём стало только теперь, когда прокуратура начала проводить проверку в дошкольном учреждении.

— Малолетний воспитанник группы для детей с особенностями развития детского сада вышел за пределы дошкольного учреждения. При этом воспитатель не проконтролировала фактическое нахождение детей в детском саду, — говорится в сообщении прокуратуры Дзержинского района.

Инцидент закончился благополучно, юного беглеца обнаружили прохожие, вернули обратно в детский сад и передали в руки воспитателю. Однако последствия могли бы быть куда более плачевными: контролирующие органы установили, что мальчик находился без присмотра взрослых не менее десяти минут и за это время успел доехать до аптеки, ступеньки которой спускались к проезжей части. Там-то неравнодушные граждане и перехватили игрушечное транспортное средство вместе с водителем.

Прокуратура уточняет, что в тот день в группе было всего восемь детей. Тем не менее воспитатель не заметила исчезновения одного из воспитанников, а заведующая детским садом не сообщила о данном факте ни в полицию, ни в прокуратуру.

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