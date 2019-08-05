Состояние сброшенного со смотровой площадки в Лондоне ребёнка стабилизировалось

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Фото © Twitter/breakma_uk

Состояние шестилетнего мальчика, которого 17-летний подросток сбросил с 10-го этажа галереи "Тейт модерн" в Лондоне, стабилизировалось. Об этом сообщила полиция британской столицы.

Шестилетний мальчик, пострадавший в "Тейт модерн", находится в госпитале в критическом, но стабильном состоянии. 17-летний молодой человек остаётся под стражей. Следственные действия продолжаются, — сказано в сообщении полиции Лондона, размещённом в "Твиттере".

Напомним, инцидент произошёл днём 4 августа. Несовершеннолетний молодой человек перекинул ребёнка через полутораметровое ограждение смотровой площадки, в результате мальчик упал на крышу пятого этажа. Пострадавший на вертолёте был доставлен в госпиталь, а 17-летнего подростка арестовали по подозрению в покушении на убийство.

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