Дядя Фёдор ради любви сел за барабаны в новой серии "Простоквашино"

Новый эпизод мультсериала "Возвращение в Простоквашино" появился на официальном ютуб-канале "Союзмультфильма".

Серия называется "Бродячие термиты" и является 18-й по счёту. В центре сюжета — Дядя Фёдор. Он влюблён в соседку Олю и, чтобы впечатлить её, хочет научиться играть на барабанах и выступить на концерте. Для этого герои мастерят самодельную барабанную установку. Однако игра Дяди Фёдора совсем не впечатляет жителей Простоквашина.

— Как кот Матроскин и пёс Шарик помогут ему в столь короткий срок развить музыкальные таланты? И какую роль в этом непростом деле сыграют бродячие термиты? — говорится в сообщении "Союзмультфильма".

Режиссёром серии выступила Софья Кравцова, лауреат суздальского кинофестиваля.

Предыдущую серию "Возвращения в Простоквашино", где кот Матроскин исполняет блюз, можно посмотреть тут.