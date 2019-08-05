МЧС: Основная причина лесных пожаров в Сибири — неосторожное обращение с огнём

Ситуацию удалось в корне переломить — за неделю площадь возгорания сократилась на четверть.

Основная причина лесных пожаров в Сибири — неосторожное обращение с огнём. Об этом заявил заместитель главы МЧС России Игорь Кобзев.

— Как минимум неосторожное обращение с огнём, а как максимум — умысел, — сказал замминистра на совещании по ситуации с лесными пожарами, которое проходит в Госдуме.

Эти данные подтверждает и проведённая авиаразведка: она показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог, что может указывать именно на человеческий фактор.

Кобзев уточнил, что в большинстве случаев сухие грозы не влияют на возникновение природных пожаров.

В МЧС добавили, что ситуацию удалось в корне переломить — за неделю площадь возгорания сократилась на четверть: удалось ликвидировать природные пожары на территории более одного миллиона гектаров.

Как сообщал Лайф, за прошедшие сутки на территории России устранили больше 30 очагов лесных пожаров.