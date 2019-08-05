Каменный оползень засыпал участок федеральной трассы в Якутии

Двухсотметровая каменная осыпь перекрыла движение на участке федеральной трассы "Колыма" в Оймяконском районе Якутии. Инцидент произошёл 5 августа в 130 км от Усть-Неры, сообщает пресс-служба Упрдора "Вилюй" на сайте Росавтодора.
— Введён временный перерыв движения для всех видов автотранспорта. Для устранения последствий и расчистки проезжей части задействована спецтехника, — проинформировали в ведомстве.
Сложная дорожная ситуация в регионе связана ещё и с поднятием уровня воды в реке Нехай. Из-за продолжительных дождей и паводка здесь размыло 1562 километра той же федеральной трассы, но уже на территории Магаданской области.
— Дорожная техника там работает круглосуточно: выполняется отсыпка земляного полотна, проводятся укрепительные работы, — комментируют представители Упрдора.
Отметим, что 5 и 6 августа магаданские сотрудники МЧС работают в режиме повышенной готовности в связи с прохождением циклона. В регионе ожидаются сильные и продолжительные ливни. Спасатели предупреждают, что из-за ухудшения погодных условий возможны подтопления низинных участков местности и автомобильных дорог. Также есть вероятность увеличения количества ДТП, возникновения аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, повреждение и подмыв линий связи и электропередачи.
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