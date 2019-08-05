В Саратове неделю ищут курсанта, пропавшего по пути в магазин

Родственники и друзья молодого человека уже больше недели теряются в догадках, куда он мог исчезнуть.

Правоохранители разыскивают 20-летнего курсанта Саратовского военного института войск национальной гвардии РФ Максима Соловьёва, который пропал 28 июля по пути в магазин военной фурнитуры. Об этом сообщает областное СУ СК РФ.

Как уточняется, во время ученического отпуска молодой человек проживал в квартире на одной из центральных улиц Саратова. Днём 28 июля он должен был вместе с однокурсниками посетить сборы по месту службы, однако так и не явился на встречу.

Мобильный телефон Соловьёва отключен с 28 июля, о местонахождении курсанта ни родственникам, ни друзьям ничего не известно.

— На вид Максиму Соловьёву 20–22 года, славянской внешности, волосы тёмно-русые и коротко стриженные, выступающие ушные раковины, в области щёк оспины, — сказано в сообщении ведомства.

При себе у молодого человека мог быть паспорт и телефон Apple iPhone 6.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Соловьёва, просят позвонить по телефонам 8 (845-2) 74-15-24, 8-927-133-22-58 или 02.