Эксперты предрекли экономике России рецессию в 2019 году

По их мнению, экономическая активность в стране падает, а рост есть только у крупных предприятий.

Техническая рецессия в экономике России может наступить уже в текущем году. Такой вывод сделали аналитики Института экономики роста имени Столыпина, сообщает ТАСС.

— Учитывая текущую экономическую политику и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году — как предсказывает Минэкономразвития, — говорится в сообщении.

Проанализировав реестр малых и средних предприятий (МСП), экономисты предположили, что в стране падает экономическая активность, а рост есть только в крупных предприятиях. За первые шесть месяцев года количество МСП снизилось на семь-восемь процентов.

Ранее Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 и 2020 годы, а Росстат впервые с 2017 года зафиксировал дефляцию.