В Красноярском крае девочку убило винтом моторной лодки

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и допрашивают свидетелей трагедии.

Девятилетняя девочка попала под моторную лодку и погибла от травм, нанесённых винтом. Инцидент произошёл 3 августа на озере Большое в Красноярском крае, сообщает региональное ГСУ СК РФ.

Как уточняется, управлявший судном мужчина опасно приблизился к береговой линии и наехал на девочку. В результате она скончалась на месте происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают обстоятельства совершённого преступления, допрашивают свидетелей и проводят необходимые экспертизы.

Напомним, в мае в Астраханской области лодочным винтом убило первоклассника.