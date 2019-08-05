В Красноярском крае девочку убило винтом моторной лодки

Девятилетняя девочка попала под моторную лодку и погибла от травм, нанесённых винтом. Инцидент произошёл 3 августа на озере Большое в Красноярском крае, сообщает региональное ГСУ СК РФ.
Как уточняется, управлявший судном мужчина опасно приблизился к береговой линии и наехал на девочку. В результате она скончалась на месте происшествия.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают обстоятельства совершённого преступления, допрашивают свидетелей и проводят необходимые экспертизы.
Напомним, в мае в Астраханской области лодочным винтом убило первоклассника.
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