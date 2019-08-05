Депутат рассказал о "чёрных лесорубах", промышляющих в горящих лесах Сибири

По его словам, при низовых пожарах древесина, которую можно продать, остаётся в сохранности, а деревья погибают.

Глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что недобросовестные лесозаготовители продолжают вывозить срубленные деревья из объятых природными пожарами сибирских лесов.

— Лес горит, но его продолжают вывозить. Видно, что это кустарные заготовители, — сообщил депутат в ходе заседания нижней палаты парламента, посвящённого природным пожарам.

Как отметил Бурматов, многое указывает на то, что в ряде мест лес, скорее всего, поджигали намеренно. Он подчеркнул, что лесозаготовителям выгодны низовые пожары — при них древесина, которую можно продать, остаётся в сохранности.

Напомним, в МЧС заявили, что основной причиной лесных пожаров в Сибири является неосторожное обращение с огнём. Спасателям удалось в корне переломить ситуацию: за семь дней удалось ликвидировать возгорания на территории более одного миллиона гектаров.