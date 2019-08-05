Волонтёр штаба Соболь стал десятым подозреваемым в деле о беспорядках 27 июля

Речь идёт о Сергее Фомине, который координировал движение толпы, а когда начались задержания, прикрывался чужим ребёнком.

В деле о массовых беспорядках в Москве появился десятый фигурант. Как сообщила журналистам координатор "ОВД-инфо" Алла Фролова, им стал волонтёр штаба Любови Соболь Сергей Фомин, у которого ранее был статус свидетеля.

Напомним, ранее в соцсетях было опубликовано видео, после которого Фомина стали называть координатором толпы протестующих. Судя по кадрам, именно волонтёр штаба Соболь руководил движением толпы, идущей из Брюсова переулка. Однако, когда начались задержания, активисту передали чужого годовалого ребёнка, чтобы он мог беспрепятственно покинуть место событий под видом молодого отца.

На сегодняшний день семеро из десяти фигурантов дела о беспорядках арестованы Пресненским судом. Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло, Самариддин Раджабов, Егор Жуков, Иван Подкопаев и Владислав Барабанов заключены под стражу на два месяца.

Кроме того, как уже сообщал Лайф, на незаконном митинге 27 июля поймали более 130 уклонистов от службы в армии. Им грозит до двух лет лишения свободы.