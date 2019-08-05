Академию ФСБ эвакуировали из-за задымления

Всё произошло из-за короткого замыкания. Сведений о пострадавших, по данным Лайфа, не поступало.

Здание Академии ФСБ на Мичуринском проспекте на западе столицы эвакуировали из-за задымления. Об этом стало известно Лайфу от источника в экстренных службах.

Всему виной короткое замыкание на электроподстанции, которая расположена на цокольном этаже учебного заведения.

В МЧС Лайфу подтвердили факт выезда по адресу проспект Мичуринский, дом 70.

— Там было незначительное возгорание в подвале на площади пять метров. Уже всё потушено. Сведений о пострадавших не поступало, — проинформировали в спасательной службе.

Академия ФСБ — высшее военное учебное заведение, осуществляющее подготовку офицеров Федеральной службы безопасности и других российских спецслужб. Была образована в августе 1992 года указом президента РФ на базе Высшей школы КГБ имени Дзержинского и Академии пограничных войск.