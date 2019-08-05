Три населённых пункта эвакуированы под Красноярском из-за взрывов боеприпасов

Предварительно известно о двух гражданских лицах, которые получили ранения от осколков снарядов.

В Ачинском районе Красноярского края, где на складе боеприпасов в воинской части продолжают раздаваться взрывы, проводится эвакуация посёлков. Об этом Лайфу стало известно от источника в экстренных службах. В частности, были эвакуированы посёлки Малый Улуй, Каменка и Ключи. Расстояние между этими населёнными пунктами составляет от 7 до 12 км. Равноудалена от них и сама военная часть. Кроме того, к эвакуации готовят село Ястребово.

МЧС уже направило к месту инцидента четыре пожарные машины и 16 человек экипажа. Информация о пострадавших уточняется. Предварительно известно о двух гражданских лицах, которые получили ранения от осколков снарядов.