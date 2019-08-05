Три человека пострадали при взрывах в воинской части в Красноярском крае

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Фото © VK / Типичный Красноярск

Ранее сообщалось о выбитых стёклах в близлежащих домах и стихийной эвакуации, на место выехали пожарные.

В результате взрывов на складе боеприпасов в воинской части в Красноярском крае пострадало три человека. Об этом сообщил источник Лайфа.

По его данным, две женщины были госпитализированы с осколочными ранениями. Одна из них получила непроникающее осколочное ранение грудной клетки, а другая — ожог дыхательных путей. Ещё один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану плеча.

Напомним, момент взрыва на складе попал на видео. На кадрах видно, что свидетелями ЧП стали отдыхающие, в том числе дети.

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