В Польше 20 россиян задержаны за драку

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Фото © Twitter / Polska Times

Полицейские польского Кракова задержали около 20 граждан России за драку с фанатами местного футбольного клуба "Краковия". Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Инцидент произошёл в центре города возле торгового центра М1 на проспекте Мира. При себе у мужчин было оружие и наркотики. Однако благодаря оперативным действиям сотрудников полиции драка перед торговым центром не переросла в стрельбу.

По предварительной информации, причиной конфликта стали разногласия из-за торговли на рынках.

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