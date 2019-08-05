В Польше 20 россиян задержаны за драку

Полицейские польского Кракова задержали около 20 граждан России за драку с фанатами местного футбольного клуба "Краковия". Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
Инцидент произошёл в центре города возле торгового центра М1 на проспекте Мира. При себе у мужчин было оружие и наркотики. Однако благодаря оперативным действиям сотрудников полиции драка перед торговым центром не переросла в стрельбу.
Widziałam to dziś na żywo, w drodze do pracy. Robiło wrażenie :) Myślałam, że W11 kręcą ;p Kraków. Akcja policji przed centrum handlowym https://t.co/s9wfmcsXDj— Aleksandra Parzyszek (@A_Parzyszek) 5 августа 2019 г.
По предварительной информации, причиной конфликта стали разногласия из-за торговли на рынках.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram