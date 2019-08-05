На Украине умерла женщина, отработавшая три недели без выходных

Женщина впала в кому после того, как нейрохирурги в Харькове провели ей операцию на мозге.

Жительница Харьковской области умерла после того, как отработала три недели без выходных. Об этом сообщает "Город Х". У женщины остались две малолетние дочери.

В январе 32-летняя Светлана вернулась с работы и почувствовала себя плохо. Дочь вызвала скорую, женщину доставили в местную больницу. Мать Светланы рассказала врачам, что та отработала три недели без выходных до того, как попасть в больницу.

Женщину перевели в Харьков, где нейрохирурги сделали ей операцию на мозге. Светлана впала в кому, но весной её состояние начало улучшаться. В соцсетях был организован сбор средств на её лечение. В последний месяц Светлана проходила реабилитацию дома, социальные службы привезли ей всё необходимое, но внезапно 2 августа сердце женщины остановилось. Причины смерти пока не известны.