Утонувшая в Крыму кикбоксерша готовилась к ЧМ

По словам знакомых, смерть вице-чемпионки мира по кикбоксингу Элины Гисмеевой является огромной потерей как для её семьи, так и для спорта.

Титулованная спортсменка Элина Гисмеева, которая накануне вместе с подругой утонула в Крыму, приехала в Севастополь на сборы, чтобы подготовиться к чемпионату мира по кикбоксингу. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на коллегу погибшей Елену.

— Это огромная потеря не только для её семьи и спорта, но и для очень многих простых людей, которые знали Элину Гисмееву, — сказала она.

На полуострове мастер международного класса готовилась к чемпионату мира. Девушка собиралась претендовать на чемпионство, поскольку серебро и титул вице-чемпионки Элина получила ещё в ноябре 2017 году в Будапеште.

По словам Елены, 27-летняя мурманчанка также была "замечательным тренером и очень чутким человеком". Элина любила работать с детьми, она учила девочек никогда не сдаваться и верить в свои силы.

— Дети её обожали, бежали на тренировки с радостью и интересом. Именно она научила моих девочек никогда не сдаваться, — заявила Елена.

Ученики вице-чемпионки также отметили, что Элина была уникальным человеком, каких в спорте не так много. Она была сильной и волевой, одновременно весёлой и строгой к себе и к своим ученикам, в то же время в ней не было заносчивости, а в общении она была очень приятной и простой.

Напомним, несчастный случай произошёл 4 августа в акватории яхт-клуба "Юг" в Севастополе. Титулованные кикбоксерши Фатима Жагупова и Элина Гисмеева утонули во время шторма. По предварительным данным, одна из спортсменок прыгнула в воду и ударилась о пирс, вторая кикбоксерша бросилась на помощь, однако не смогла вытащить подругу из воды.