В банке "Открытие" опровергли информацию об утечке данных клиентов

Ранее издание "Коммерсант" опубликовало материал, в котором говорилось, что данные клиентов "Бинбанка" продаются по пять рублей за строку.

Банк "Открытие" опроверг информацию об утечке данных клиентов "Бинбанка" (в рамках санации был присоединён к "Открытию"). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".

Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что в Сеть утекла персональная информация около 70 тысяч клиентов "Бинбанка", которую продают по пять рублей за строку.

После этого Роскомнадзор потребовал от "Открытия" прояснить эту информацию. В банке объяснили, что все проблемы с базой данных уже решены и статья "Коммерсанта" не отражает действительности.