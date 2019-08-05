На выезде из Ачинска образовались пробки из-за взрывов в воинской части

На дорогах наблюдается ажиотаж, а на местных заправках — серьёзные очереди. И всё это под аккомпанемент продолжающихся взрывов.

На выезде из Ачинска Красноярского края образовались серьёзные пробки из местных жителей, желающих покинуть город на личных автомобилях из-за взрыва боеприпасов на складе военной части. Видео от очевидца публикует телеграм-канал "Красноярск № 1".

Однако далеко уехать получилось не у всех (тупо кончился бензин), поэтому на пригородных заправках наблюдается ажиотаж. Очередь на въезд растянулась на сотню метров. Ожидание проходит под аккомпанемент взрывов — снаряды продолжают детонировать.

Ранее сообщалось, что в радиусе 20 км от артиллерийского склада, где произошёл взрыв, эвакуируют все населённые пункты. На это выделено 12 автобусов. Людей вывезут в населённый пункт Ястребово.