Главврач обнинской больницы пригрозил кастрировать журналистов

Медика вывел из себя материал местного СМИ, в котором рассказывалось об инциденте во время диспансеризации.

Главный врач больницы № 8 города Обнинска Калужской области Эдуард Иванов пригрозил "пристукнуть, оторвать и откусить половые органы" местных журналистов. Об этом сообщает издание Obninsk.Name.

Местное издание опубликовало материал о 50-летней пациентке, которой пришлось три часа ждать в очереди, чтобы пройти диспансеризацию. Женщина её в итоге так и не прошла, а главврач после прочтения статьи впал в ярость и разозлился на журналистов, которые попросили его прокомментировать произошедшее.

— Ну и что? Она же не на улице была! А кто её туда вообще звал? Какая диспансеризация? Её не нужно проходить, за неё нужно деньги получать, — отметил медик.

Главврач добавил, что диспансеризация не обнаружит ранних стадий рака. Как сообщает местное издание, полные высказывания медика не опубликованы из-за "наличия аморальных и постыдных выражений". Иванов извинился за свой поступок и посетовал на то, что в медучреждении не хватает специалистов.