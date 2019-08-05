Путин провёл оперативное совещание с Совбезом из-за выхода США из ДРСМД

Ожидается, что в ближайшее время российский лидер сделает официальное заявление по этому вопросу.

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности, основной темой которого стал односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Кремля.

Ожидается, что в ближайшее время российский лидер сделает официальное заявление по этому вопросу.

В совещании приняли участие: премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

В Кремле отметили, что на Совбезе обсуждались и другие вопросы, в том числе связанные с ликвидацией последствий погодных явлений в Сибири и Иркутской области, а также актуальные проблемы социально-экономической повестки дня.

Напомним, в феврале США заявили о решении выйти из Договора о РСМД. Они обвинили Россию в разработке ракет, которые якобы не подпадают под условия документа. Доказательств представлено не было. В ответ на это президент России Владимир Путин только 3 июля подписал закон о приостановке ДРСМД.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон напомнил, что Вашингтон официально выйдет из договора 2 августа. По мнению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, решение Штатов войдёт в историю с негативной коннотацией.