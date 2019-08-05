На Урале паливший по банкам из ружья мужчина прострелил голову ребёнку

Житель Нижнего Тагила стрелял по банкам из пневматического ружья и попал в голову семилетнему мальчику. Ребёнок был доставлен в больницу без сознания в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

По факту случившегося местная полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Следственный отдел ходатайствует о передаче дела из полиции для более тщательного установления всех подробностей случившегося.

Как уточняется, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Детали произошедшего уточняются.