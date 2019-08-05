Жители Ачинска рассказали Лайфу о ситуации в городе: Огненное зарево и пробки

В городе передвигаются автобусы с табличками "Эвакуация", спасатели организовали вывоз людей.

Жители Ачинска рассказали Лайфу о том, что происходит в городе после взрыва на складе боеприпасов. По словам местной жительница Натальи, сейчас подъездные пути к городу перекрыты, на дорогах образовались пробки.

— Мы тем более в центре города находимся, тут, конечно, у людей паника. Всё в облаке, всё у нас закрывается, закрываются учреждения, МЧС сразу предупредило об эвакуации. Сейчас люди находятся в основном на улице, наблюдают, что происходит. Если кто находится на трассе, там очень хорошо видно зарево, очень высокое огненное зарево, — отметила Наталья.

Другой местный житель, Алексей, рассказал, что решил остаться дома.

— Пока ещё взрываются слабенькие ракеты. Если дойдёт до серьёзных ракет, то радиус — 30 км. Я не боюсь этого дела, я остался дома. Взрывы очень серьёзные, вот дождик намечается, может, даст бог, поможет, — сказал Алексей.

Напомним, в Ачинском районе Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. В результате, по последним данным, пострадало по меньшей мере семь человек. Лайфу также стало известно об одном погибшем.