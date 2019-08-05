Путин: Выход США из ДРСМД серьёзнейшим образом осложнил ситуацию в мире

Этот шаг породил серьёзные риски, и ответственность за его последствия лежит целиком на американской стороне.

Президент России Владимир Путин выступил с официальным заявлением, в котором резко осудил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам российского лидера, этот шаг со стороны Вашингтона породил серьёзные риски, и ответственность за это лежит целиком на американской стороне.

— Россия вынуждена с сожалением констатировать, что односторонний, под надуманным предлогом выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями серьёзнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех, — подчеркнул российский лидер в своём заявлении.

Он отметил, что действия США, которые привели к ликвидации Договора, влекут за собой расшатывание всей системы глобальной безопасности. Под угрозой, по мнению Путина, оказался как Договор о стратегических наступательных вооружениях, так и соглашение о нераспространении ядерного оружия.

Напомним, в феврале США заявили о решении выйти из Договора о РСМД. Они обвинили Россию в разработке ракет, которые якобы не подпадают под условия документа. Доказательств представлено не было. В ответ на это президент России Владимир Путин только 3 июля подписал закон о приостановке ДРСМД.