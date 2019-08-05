Путин рассказал, чем ответит Россия на выход США из ДРСМД

Глава государства поручил Министерству обороны, МИД и Службе внешней разведки "самым тщательным образом" следить за дальнейшими шагами американских партнёров.

В случае подтверждения, что США начали производство ракет средней и меньшей дальности, Россия будет вынуждена приступить к разработке аналогичных систем. Об этом говорится в заявлении президента Владимира Путина в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

— В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет, — отмечается в заявлении Путина, которое распространила пресс-служба Кремля.

Учитывая возникшую ситуацию, глава государства поручил Министерству обороны, МИД и Службе внешней разведки "самым тщательным образом" следить за дальнейшими шагами американских партнёров по разработке, производству и размещению ракет.

А пока реальные угрозы, возникающие для России в связи с выходом США из договора, будут надёжно парироваться уже существующими у нас средствами, подчеркнул российский лидер.

— Это ракеты воздушного базирования — "Х-101" и "Кинжал", морского базирования — "Калибр", а также перспективные комплексы, включая гиперзвуковые системы типа "Циркон", — перечислил он.

Напомним, в феврале США заявили о решении выйти из Договора о РСМД. Они обвинили Россию в разработке ракет, которые якобы не подпадают под условия документа. Доказательств представлено не было. В ответ на это президент России Владимир Путин только 3 июля подписал закон о приостановке ДРСМД.