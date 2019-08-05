Эксперт рассказал, когда закончат взрываться снаряды на складе под Красноярском

По словам специалиста, пожарные оцепят территорию, после чего начнут засыпать землёй и заливать специальными составами.

Российский военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с Лайфом предположил, что взрывы на складе воинской части под Красноярском прекратятся в течение суток.

— Я просто напомню, что снаряды калибра и 152 мм, и 125 мм — это [снаряды] раздельного заряжания. Отдельно снаряд, отдельно метательный пороховой заряд. Как я понимаю, загорелись именно пороховые заряды. Поэтому, конечно, тушение самого пороха не представляется практически возможным, особенно когда оно достаточно массовое, — сказал специалист.

Он считает, что в течение суток взрывы прекратятся, однако точно предсказать развитие ситуации нельзя.

— Но порох — это такая штука, он же горит без доступа кислорода. Кислород в его состав входит, поэтому здесь малопредсказуемого, — отметил Мураховский.

Напомним, на горящем в Красноярском крае складе хранится 200 тысяч боеприпасов. Огнём охвачены две площадки для утилизации, на которых размещено порядка 40 тысяч артиллерийских снарядов.