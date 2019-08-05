Росстат назвал города с самыми дешёвыми смартфонами

Самые дешёвые смартфоны в России продаются в городе Белоярский, административном центре Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Там можно выгодно купить мобильное устройство среднего ценового сегмента в среднем за 4,3 тысячи рублей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные Росстата за июнь 2019 года.

Меньше всего за новый смартфон отдадут также жители Тулы (5046 рублей) и города Березники Пермского края (5484 рубля). Кроме того, низкие цены на мобильные устройства зафиксированы в Исилькуле Омской области (5577) и в Братске (5662).

А вот раскошелиться на гаджет придётся в административном центре Анадырь (в среднем 18 238 рублей), в Гудермесе (17 748) и Мирном (16 173). Чуть меньше стоят смартфоны в Новом Уренгое (14 616), а также в Тынде (14 455 за штуку).

Что касается столицы, то москвичи заплатят за телефон около 11 888 рублей, а средняя стоимость гаджета по России составила 8494 рубля.

В исследовании Росстата принимали участие смартфоны среднего ценового сегмента с диагональю от от 3,5 до 6 дюймов, встроенной памятью от 3,5 Гб до 16 Гб и на базе таких операционных систем, как Android или Windows.