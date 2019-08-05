Путин о ДРСМД: Россия не отказывается от своих односторонних обязательств

Наша страна призывает срочно возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности во всём мире.

Россия не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств на фоне выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в понедельник президент Владимир Путин.

— Мы не отказываемся от взятых на себя односторонних обязательств, все наши действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер. Это касается разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, мы не будем размещать свои ракеты в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развёрнуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства.

При этом Путин призывает западных коллег без промедления возобновить полноценные переговоры по стратегической стабильности и безопасности в мире. Он признался, что рассчитывает "на здравый смысл" и "чувство ответственности" Вашингтона и его союзников перед своими народами и перед всем международным сообществом.

— Необходимо, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Мы к этому готовы, — подчеркнул президент.

Напомним, что ДРСМД прекратил свое действие второго августа. За полгода до этого США заявили о решении выйти из договора, обвинив Россию в разработке ракет, которые якобы не подпадают под условия документа. Доказательств этому представлено не было.