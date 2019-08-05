Из-за паводков в озёрах Приамурья появились креветки

Экологи обнаружили в Приамурье дальневосточных пресноводных креветок, длина которых не достигает и двух сантиметров. Об этом сообщил сотрудник областной общественной экологической организации "АмурСоЭС" Антон Сасин в своём аккаунте в социальной сети "Инстаграм".

В частности, появление необычных для этих мест ракообразных зафиксировали в озере Осиновое на территории Амурского заказника. Специалисты связывают изменение в фауне водоёма с дождевыми паводками.

— В озере Осиновое Константиновского района (территория Амурского заказника) в большом количестве обнаружены пресноводные креветки. Вероятно, креветки попали в озеро из-за высокой воды, — написал Сасин.

Примечательно, что ареал обитания дальневосточной пресноводной креветки — это озеро Ханка, расположенное на границе Приморского края России и провинции Хэйлунцзян Китая, некоторые озёра системы реки Амур и реки Суйфун. На юге данный вид ракообразных распространён вплоть до Шанхая.

Напомним, что из-за сильных паводков 25 июля в Амурской области был введён режим чрезвычайной ситуации. На 4 августа в регионе подтопленными остаются 13 районов и один городской округ. Всего из зоны ЧС эвакуировано 2593 человека, включая 908 детей. В пунктах временного размещения находится 339 местных жителей.