Россиян предупредили о последствиях забастовки в лондонском Хитроу

Граждане России 5 и 6 августа могут столкнуться с переносом, задержкой или отменой вылетов из лондонского аэропорта Хитроу в связи с планировавшейся забастовкой сотрудников воздушной гавани и авиакомпаний British Airways и EasyJet. Об этом говорится в сообщении Посольства РФ в Лондоне.
Дипломаты уточнили, что в аэропорту отменено 177 рейсов, запланированных на 5 августа. Информации относительно режима работы Хитроу 6 августа пока нет.
— Настоятельно рекомендуем связаться с соответствующими авиаперевозчиками для получения актуальных сведений о конкретном рейсе, — предупредили в дипмиссии.
Ранее авиакомпания "Аэрофлот" из-за забастовок в Хитроу отменила рейсы в Лондон, намеченные на 5 и 6 августа.
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