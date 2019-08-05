Россиян предупредили о последствиях забастовки в лондонском Хитроу

Граждане России 5 и 6 августа могут столкнуться с переносом, задержкой или отменой вылетов из лондонского аэропорта Хитроу в связи с планировавшейся забастовкой сотрудников воздушной гавани и авиакомпаний British Airways и EasyJet. Об этом говорится в сообщении Посольства РФ в Лондоне.

Дипломаты уточнили, что в аэропорту отменено 177 рейсов, запланированных на 5 августа. Информации относительно режима работы Хитроу 6 августа пока нет.

— Настоятельно рекомендуем связаться с соответствующими авиаперевозчиками для получения актуальных сведений о конкретном рейсе, — предупредили в дипмиссии.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" из-за забастовок в Хитроу отменила рейсы в Лондон, намеченные на 5 и 6 августа.