Американские критики назвали лучшие сериалы года

В числе проектов, которые выделили киноэксперты, комедия "Дрянь", драма "Чернобыль" и документальная лента "Покидая Неверленд".

В США состоялась Премия Ассоциации телевизионных критиков, на которой ежегодно с 1984 года вручаются награды за самые выдающиеся телевизионные проекты. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Так, комедия Гарри Брэдбира и Тима Киркби "Дрянь" получила престижные награды в номинациях "Сериал года", "Лучший комедийный сериал" и "Лучшая актёрская игра в комедийном жанре". Шоу, которое, по словам исполнительницы главной роли Фиби Уоллер-Бридж, не получит продолжение после второго сезона, победило во всех трёх категориях, в которых оно было номинировано.

HBO также взял свою долю престижных наград благодаря двум драмам — "Чернобылю" Крейга Мазина и "Дэдвуду" Дэниеля Минахана. Мини-сериал про аварию на Чернобыльской АЭС получил награду в номинации "Лучший мини-сериал", а "Дэдвуд" получил премию за развитие телевидения.

Приквел телевизионной драмы "Во все тяжкие" — "Лучше звоните Солу" — был удостоен награды как главный драматический проект. Многосерийный документальный фильм "Покидая Неверленд" о легендарном исполнителе Майкле Джексоне взял приз за достижения в новостных и информационных проектах.