После взрывов на складе под Красноярском жители находят снаряды прямо на дороге

Местные власти эвакуируют людей, которые находятся в радиусе 15 километров от места происшествия.

После взрывов на складе с боеприпасами на территории военной части в Красноярском крае местные жители находят снаряды прямо на дороге. В группе "Подслушано в Назарово" появилась запись, на которой видна оставленная снарядом воронка.

— Ребята, снаряд, воронка. Это кошмар! — говорят люди за кадром.

Как ранее писал Лайф, из-за взрывов боеприпасов на складе под Красноярском местные власти приняли решение об эвакуации 11 тысяч человек. По данным Лайфа, в результате ЧП четверо военнослужащих пропали без вести. Спасатели пока не могут установить их местонахождение.