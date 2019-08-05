Суд арестовал участника незаконного митинга в Москве, напавшего на омоновца

Мужчине вменяется статья "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти".

Тверской суд Москвы арестовал участника несанкционированной акции в Москве 3 августа, который нанёс повреждения сотруднику ОМОНа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

— Суд избрал в отношении Павла Устинова меру пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Устинов пробудет под арестом до 3 октября по статье "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти". По данным следствия, мужчина вывихнул росгвардейцу плечо. В ведомстве ранее сообщили о госпитализации своего сотрудника.

Ранее суд арестовал блогера, призывавшего к насилию над детьми силовиков. Также суд арестовал девять фигурантов дела о массовых беспорядках в центре российской столицы, которые произошли 27 июля.