Число арестованных после акций 27 июля и 3 августа в Москве перевалило за сотню

Московские суды вынесли постановления об административном аресте в отношении 109 участников несогласованных акций в столице, которые прошли 27 июля и 3 августа. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Мосгорсуда. 89 человек из них были арестованы за участие в июльской акции, а ещё 20 — в августовской, которая состоялась в минувшие выходные.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал девятого обвиняемого по делу о массовых беспорядках в центре российской столицы. Десятым фигурантом дела стал волонтёр штаба Любови Соболь Сергей Фомин, у которого ранее был статус свидетеля. Он скрылся от следствия и теперь объявлен в розыск.

Кроме того, был арестован блогер, призывавший к насилию над детьми силовиков.