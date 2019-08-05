Названы самые инстаграмные места Москвы

Первое место, которое из года в год удерживала Красная площадь, в новом рейтинге досталось другой достопримечательности.

Самыми популярными достопримечательностями Москвы у инстаграм-блогеров стали деловой центр "Москва-Сити", Красная площадь и ВДНХ. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства Москвы.

Опираясь на мнение пользователей, Комитет по туризму составил рейтинг самых популярных столичных достопримечательностей. В этом году список возглавил деловой центр "Москва-Сити", расположенный в районе Пресненской набережной. По своей популярности он обогнал даже Красную площадь. Так, хештег #москвасити набрал свыше 4,8 миллиона публикаций.

А вот хештегам #красная площадь, #redsquare и #кремль пришлось потесниться. Несмотря на то что практически каждый иностранный турист первым делом при посещении Москвы направляется в сторону Кремля, Красная площадь суммарно по трём хештегам набрала чуть более 4,13 миллиона фото и видео.

ВДНХ вернула себе былую славу после реконструкции, которая ещё ведётся на отдалённых участках комплекса. Главная выставка страны с фонтанным комплексом и регулярными экспозициями завоевала статус любимого места для отдыха туристов и москвичей, и поэтому число публикаций в "Инстаграме" превысило 1,9 миллиона и продолжает расти.

— Тут можно посидеть на природе, сходить в кафе или ресторан, посмотреть на достопримечательности, принять участие в народных гуляньях, мастер-классах, насладиться театральными представлениями, выступлениями и концертами, — говорится в сообщении.

Старый Арбат пользователи отметили на фотографиях свыше 840 тысяч раз. Улица, где можно встретить уличных музыкантов и художников, имеет, по мнению иностранных туристов, особую атмосферу старой Москвы. Примечательно, что в разные годы на Арбате жили Александр Пушкин, Булат Окуджава и семьи партийных советских чиновников.

Кроме того, в рейтинг самых инстаграмных мест в Москве вошли символ российского образования — МГУ, который под соответствующим хештегом собрал 800 тысяч публикаций, парк Победы на Поклонной горе (более 512 публикаций под тегом #паркпобеды и ещё 118 тысяч постов под хештегом #поклоннаягора), а также Большой театр. Одна из лучших мировых сцен, известная во всём мире благодаря знаменитым балетным постановкам и операм, упомянута более чем в 333,5 тысячи публикаций.

Также полюбились туристам и москвичам музеи-усадьбы Коломенское, Царицыно и Измайлово. Они отмечены более чем в 300 тысячах публикациях.