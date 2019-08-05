Украинцы устроили скандал из-за флага РФ в испанском отеле и получили штраф

Также недовольство туристов из Незалежной вызвал концерт у бассейна, где аниматоры исполнили песни военных лет.

Несколько украинских семей, отдыхавших в испанском городе Салоу, закатили истерику из-за флага России в отеле. Об этом в "Фейсбуке" рассказал пользователь с ником David Plaster.

Украинские туристы потребовали администратора гостиницы убрать российский триколор, чтобы "не чувствовать себя ужасно". Тот отказал им, объяснив, что "его позиция — позиция всей Испании".

По словам пользователя, администрация попросила российских туристов, также отдыхавших в этом отеле, объяснить гражданам Украины правила заведения. На этом недовольство гостей из Незалежной не закончилось. Во время развлекательного концерта у бассейна аниматоры начали исполнять песни военных лет. Судя по всему, это окончательно вывело из себя украинских туристов, потребовавших переселить их в другой отель. Впрочем, максимум, чего они смогли добиться, — получить штраф за снятие брони.