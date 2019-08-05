В небе над Ачинском во время взрывов пролетали два пассажирских самолёта

Один из них следовал из Омска в Красноярск, а другой — из Иркутска в Екатеринбург.

Два пассажирских самолёта пролетали в небе над Ачинском, когда на складе боеприпасов в воинской части взрывались снаряды. Это следует из данных мониторингового ресурса Flightradar24.

Траектория движения лайнеров проходила примерно в 5–10 километрах от эпицентра взрывов. После выхода из опасной зоны воздушные суда благополучно продолжили полёты в Красноярск и Екатеринбург.

Спустя некоторое время после начала взрывов госкорпорация по организации воздушного движения приняла решение закрыть воздушное пространство на всех эшелонах в радиусе 30 километров от части. Обойти зону ограничений командирам самолётов помогают авиадиспетчеры.

Как ранее сообщалось, из-за взрывов боеприпасов на складе под Красноярском местные власти приняли решение об эвакуации 11 тысяч человек.