Неизвестные обчистили квартиру заслуженного артиста РФ

В числе украденного оказались и деньги, подаренные сыну на день рождения, а также ювелирные украшения.

В Москве злоумышленники обокрали на 820 тысяч артиста Центрального академического театра Российской армии Сергея Комарова, пока он был на даче с сыном. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Вернувшись в столицу, актёр не смог открыть дверь в свою квартиру, также оказалось, что окна и балконная дверь открыты нараспашку. Попав домой, артист увидел погром. Кроме того, из квартиры исчезло 820 тысяч рублей, в том числе деньги, подаренные ребёнку на день рождения. К тому же воры унесли с собой ювелирные украшения на сумму 15 тысяч рублей. Двери при этом были закрыты изнутри.

Сейчас делом занимается полиция.

Сергей Комаров играет в Театре Российской армии уже почти 50 лет. Звание "Заслуженный артист России" он получил в 2000 году.