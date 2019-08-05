Бузова рассказала, что думает об измене и почему нужно бежать от "лайкеров"

По мнению певицы, в современном мире лайк не просто сердечко в социальной сети, а "флирт и знак внимания другому человеку".

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова посоветовала своим подписчицам держаться подальше от представителей сильного пола, которые оставляют лайки под фотографиями "других баб". Об этом сообщают "Дни.ру".

Поводом для разговоров об изменах и мужской неверности стал новый сингл певицы "Лайкер", который Бузова выложила на днях. Сюжет песни рассказывает о ситуации, знакомой многим девушкам: мужчина оставляет лайки под постами разных женщин, таким образом оказывая знаки внимания и проявляя интерес.

Рассказывая о своей новой композиции, артистка посоветовала не связываться с мужчинами, которые заглядываются на других девушек. Однако перед уходом от неверного кавалера Бузова рекомендует устроить ему настоящую "головомойку".

— Если ваши мужики лайкают фото других баб, ни в чём себе не отказывайте — отлайкайте им мозги по полной. А вообще, лучше от этих лайкеров держаться подальше, — написала певица в своём официальном аккаунте в социальной сети Instagram.

Ранее Лайф писал, что Бузова в своём Instagram анонсировала последний концерт, который состоится 14 ноября.