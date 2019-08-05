Пассажиры рейса Салоники — Москва почти сутки не могут вернуться на родину

Как рассказали Лайфу в пресс-службе авиакомпании, причиной задержки вылета стала техническая неисправность борта.

Россияне застряли в аэропорту греческого города Салоники — вылететь в Москву рейсом авиакомпании Ellinair люди должны были ещё вечером 4 августа. Как рассказала Лайфу пассажирка Анна Емельянова, до полуночи путешественникам не давали никакой информации о посадке на борт воздушного судна.

— До полуночи не давали информации о посадке, потом сказали, что рейс отменили, когда улетим — неизвестно. Расселили по отелям. Утром сообщили, что летим в Москву в 14:00. Как только все пассажиры прошли регистрацию, рейс перенесли на 16:30. Нет ни одного представителя компании, много детей, пожилых. На табло аэропорта прибытия нашего рейса вообще нет. Гарантии отлёта нет, — заявила Емельянова.

Она уточнила, что если вчера пассажирам выдали по бутылке воды, то сегодня не предоставили ничего.

— У людей шок и истерика. Пересесть на другой самолёт уже нет возможности, так как нас не могут снять с рейса. Помимо нас не вылетают и другие рейсы этой авиакомпании. Аэропорт прибытия Домодедово теперь, до этого должны были прилететь во Внуково. Из отеля почти 200 человек (пассажиры рейса. — Прим. Лайфа) вывезли в 11 утра, розетки не работают, вода стоит 5 евро за 0,5 литра. Сейчас с 16:30 рейс снова перенесли на 17:50, — посетовала туристка.

В пресс-службе авиакомпании Ellinair Лайфу заявили, что причиной задержки вылета рейса в Москву стала неисправность борта.

— Данный рейс по технической причине, в связи с неисправностью воздушного судна, был передан авиакомпании NordStar, — заявил представитель авиаперевозчика.

Напомним, в июле из-за задержки рейса этой же авиакомпании в аэропорту Салоников произошла драка с участием россиян.