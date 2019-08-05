Умер автор песни "Снег кружится"

На 82-м году жизни скончался советский и российский композитор, певец Сергей Березин. Печальную новость сообщила его близкий друг поэтесса Лариса Рубальская.

— Сегодня ушёл из жизни Сергей Березин — замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля "Пламя". Прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надёжным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Серёжа, и мне будет очень горько без тебя, — написала поэтесса в "Инстаграме".

Сергей Березин работал в одном из самых известных советских вокально-инструментальных ансамблей — "Самоцветы", а позже создал группу "Пламя". Он автор песен "Снег кружится", "На дальней станции сойду", "Идёт солдат по городу". Березин активно сотрудничал с Ларисой Рубальской и написал несколько десятков песен на слова её стихов.

Его композиции исполняли Анне Вески, Лев Лещенко, Николай Караченцов, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова, Михаил Шуфутинский, Ольга Зарубина, Александр Серов и другие.