Аллерголог посоветовал украинцам менять место отдыха из-за нашествия медуз

По мнению врача, туристам, которые столкнулись с необычным скоплением медуз в море, стоит сменить локацию отдыха или избегать купания в море.

Медузы, которые заполонили брег Азовского моря, могут быть опасны для людей. Представители морской фауны могут привести к интоксикации и аллергическим реакциям. Об этом Лайфу рассказал иммунолог-аллерголог директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По словам специалиста, щупальца медуз снабжены специальными стрекательными клетками, которые нужны для охоты и защиты от врагов. Однако медузы выпускают эти клетки даже в момент приостановки деятельности организма.

— Они даже в состоянии анабиоза могут передавать эти стрекательные клетки. Соответственно, таким образом они могут вызывать у человека интоксикацию, заражение, — пояснил врач. — Поэтому, думаю, совершенно нежелательно находиться с ними и как-то испытывать эту ситуацию.

Кроме того, при контакте с медузами могут возникнуть аллергические реакции, нарушения сердечного ритма. Также человек может ощущать выраженную болезненность.

— Всё зависит от места поражения. Наиболее опасные участки — область груди, лица и шеи, — уточнил Викулов.

Ранее Лайф писал, что в Азовском море зафиксировано большое скопление мёртвых медуз, из-за чего берег превратился в "желе".