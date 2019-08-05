Врачи рассказали о деталях операции, к которой готовят девочку из Ингушетии

Консилиум врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля решил ампутировать правую руку истерзанной девочки из Ингушетии. Деталями предстоящей операции поделился президент медицинского учреждения Леонид Рошаль, передаёт РИА "Новости".

На этой неделе врачи проведут первую операцию на правой руке, но их может понадобиться несколько. При этом медики будут бороться за каждый миллиметр, чтобы сохранить локтевой сустав.

Что касается левой руки семилетней девочки, то, по словам Рошаля, угрозы ампутации нет. Врачам удалось сохранить конечность ребёнку. Несмотря на то что рука на данный момент обездвижена и реабилитация займёт долгое время, можно ожидать полного восстановления функций нервов.

В остальном, поясняют врачи, маленькая Аиша чувствует себя хорошо: её состояние стабилизировалось, а ожоги полностью зажили.

Кроме того, у избитой девочки появился законный представитель. Защиту прав и законных интересов малышки временно будет представлять детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева.

— На сегодняшний день я решила взять эту ответственность на себя и стать законным представителем. Пока на три месяца, а потом уже будет видно, — сказал она.

Напомним, девочку привезли для лечения в Москву 5 июля. Врачи выявили у Аиши многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже зажившие. По версии следствия, на протяжении длительного времени ребёнок подвергался истязаниям со стороны тёти, которая её воспитывала.