Россияне рассказали, почему лихачат на дорогах

Каждый пятый россиянин позволяет себе увеличить скорость сверх допустимой на "хорошей дороге и при хорошей погоде". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Госавтоинспекцией.

Согласно исследованию, 18,3% опрошенных не боятся превысить скорость при благоприятных условиях, ещё 15,39% респондентов могут сделать это на загородной трассе, спешкой оправдывает своё нарушение каждый десятый россиянин (10,65%). А процент настоящих лихачей, предпочитающих быструю езду вне зависимости от обстоятельств, оказался не так велик — всего 5,89%.

При этом половина граждан (49,76%) старается не нарушать правила дорожного движения ни при каких обстоятельствах. В Госавтоинспекции пришли к выводу, что подавляющая часть россиян плохо относится к нарушителям скоростного режима.

Чтобы уменьшить количество нарушений, связанных с превышением скорости на дорогах, 28,5% респондентов предложили лишать прав автонарушителей, ещё 14,2% респондентов выступили за повышение штрафов. 21,4% в свою очередь высказались за разъяснительные работы, а 20,9% думают, что в борьбе с лихачами не поможет ничего.

Ранее Лайф писал, что ГИБДД ранее опубликовала карту со всеми дорожными камерами, которые призваны предупредить опасное поведение автолюбителей на дорогах и добиться того, чтобы водители проезжали опасные участки по безопасной траектории.