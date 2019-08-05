Британия намерена ограничить полномочия делегации РФ в ПАСЕ

Глава делегации Великобритании в Парламентской ассамблее Совета Европы Роджер Гейл высказался в пользу пересмотра решения о полномочиях России. О намерениях коллеги сообщил в "Фейсбуке" постпред Соединённого Королевства в Совете Европы Кристофер Ивон.
Как уточняется, Гейл обвинил Россию в нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод и заявил, что другие члены делегации настаивают на сохранении санкций до тех пор, пока Москва не признает условия конвенции.
Он также отметил, что, по его мнению, Россия "не намерена выполнять свои обязательства и обещания соответствовать стандартам ПАСЕ".
— Надеюсь, комитет министров обратит внимание на данный вопрос в сентябре. Нам нужно будет вернуться к нему, когда Парламентская ассамблея соберётся на заключительное пленарное заседание в начале октября, — добавил Гейл.
Напомним, в 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ российская делегация была лишена части полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы. Последнее очень сильно ударило по бюджету организации — Москва была одним из основных его источников.
Как сообщал Лайф, 26 июня 2019 года участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, подтверждающую все полномочия российской делегации.
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