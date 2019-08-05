Цена нефти марки Brent опустилась ниже $60 впервые с июня

Снижение стоимости происходит за счёт рисков, возникших на фоне затянувшихся торговых переговоров США и Китая.

По данным на 20:00 мск, стоимость нефти Brent с поставкой в октябре 2019 года снизилась на 3,1% и составила 59,97 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Стоимость нефти Brent опускалась ниже уровня 60 долларов в июне этого года.

Как уточняется, снижение стоимости происходит за счёт рисков, возникших на фоне затянувшихся торговых переговоров США и Китая. Есть опасения, что данная ситуация негативно отразится на балансе спроса и предложения мирового нефтяного рынка.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти продолжат облагать пошлинами товары из Китая до тех пор, пока не будет заключено торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином.